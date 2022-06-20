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1 час назад

Экс-форвард «Спартака» посоветовал Дзюбе остаться в России

Евро-футбол.Руиещё 2

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари высказался по поводу российского нападающего Артёма Дзюбы.

Дзюбе посоветовали остаться в России
Фото: ТАССТАСС

Ари сказал Sport24, что Дзюба должен играть в российском клубе для того, чтобы оставаться лидером. Экс-игрок «красно-белых» отметил, что форвард построил очень красивую историю в России, так что, на месте Дзюбы, он бы остался здесь, поиграл ещё пару лет, выиграл несколько титулов и закончил карьеру.

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Напомним, что Артём Дзюба в данный момент находится без команды в статусе свободного агента. Пресса активно сватает 33-летнего форварда в Турцию.

Футбол,Артем Дзюба,Спартак,
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