Роналду определился с клубом на следующий сезон

Между нападающим Криштиану Роналду и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом состоялась беседа, в ходе которой стороны обсудили будущее звездного португальца на «Олд Траффорд».

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо специально для CaughtOffside, переговоры прошли успешно. Стороны договорились, что Криштиану проведет следующий сезон в составе «красных дьяволов».