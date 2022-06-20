Польского футболиста обидно наказали за решение остаться в России

ТАСС, 20 июня. Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич не станет вызывать защитника Мацея Рыбуса в состав команды после его перехода в московский "Спартак". Об этом сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза в понедельник.
Рыбус в июне подписал контракт со "Спартаком" на два сезона. Михневич провел беседу с Рыбусом и сообщил ему, что из-за выступления за российскую команду футболист не будет вызван на сентябрьские матчи сборной в Лиге наций и на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Польши выступит на мировом первенстве в группе C с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.
31 мая Рыбус покинул московский "Локомотив", за который выступал с 2017 года. За это время защитник стал чемпионом России, двукратным обладателем кубка страны и победителем Суперкубка России. Всего за клуб он провел 136 матчей, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач. Также выступал за польскую "Легию", французский "Лион" и российский "Терек" (ныне - "Ахмат"). За сборную Польши выступает с 2009 года, он провел 66 матчей за команду и забил два гола.