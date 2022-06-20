Польского футболиста выгнали из сборной за решение остаться в России

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич не будет вызывать защитника Мацея Рыбуса после его перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Польского футбольного союза.
Напомним, что в июне Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два сезона. После Михневич провел с футболистом беседу и заявил, что из-за выступления за российскую команду футболиста не вызовут на сентябрьские матчи сборной в Лиге наций и на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Польша выступит в группе С с командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.
Отметим, что до перехода в «Спартак» Рыбус с 2017 года выступал за «Локомотив», став за это время двукратным обладателем кубка страны и победителем Суперкубка России. Всего он провел 136 матчей, в которых забил три гола и отдал 12 передач.