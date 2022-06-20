Польского футболиста выгнали из сборной за решение остаться в России

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич не будет вызывать защитника Мацея Рыбуса после его перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Польского футбольного союза.

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Напомним, что в июне Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два сезона. После Михневич провел с футболистом беседу и заявил, что из-за выступления за российскую команду футболиста не вызовут на сентябрьские матчи сборной в Лиге наций и на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Польша выступит в группе С с командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.