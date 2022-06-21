Новичка «Спартака» выгнали из сборной Польши. Почему так?

Похоже, Рыбус пролетает мимо чемпионата мира.

Фото: GONZALO ARROYO/GETTY IMAGES GONZALO ARROYO/GETTY IMAGES

Новость дня из Польши: новичок «Спартака» Мацей Рыбус, известный по выступлениям за «Локомотив» и «Ахмат», больше не сыграет за сборную этой страны. Как минимум в ближайшее время.

Точная формулировка: в связи с тем, что защитник играет за российский клуб, в сборную Польши он вызываться не будет. В том числе и на матчи чемпионата мира в Катаре, куда команда во главе с Робертом Левандовским успешно квалифицировалась.

Почему так?

Фактически Рыбус остался единственным поляком в РПЛ. Двое других его соотечественников – Шиманьски и Аугустыняк – истекающие контракты с российскими клубами не продлили. Крыховяк весной уезжал из «Краснодара», и не факт, что продолжит выступления в Премьер-Лиге в новом сезоне. А Рыбус, покинув «Локо», отправился не за границу, а в соседний «Спартак», с которым только-только заключил контракт. В Польше крайне нервно отреагировали на решение футболиста на фоне политической ситуации.

Почему поляк сделал выбор в пользу России?

Жена Мацея – россиянка с осетинскими корнями Лана Байматова. Девушка работала менеджером в ресторане, где и познакомилась с будущим мужем. Пара поженилась в 2018 году и воспитывает ребёнка. Рыбус признавался, что мечтает увидеть сына на поле.

Что будет дальше?

Если Рыбус останется в «Спартаке», то его карьера в сборной (66 матчей и два гола с 2009 года) прервётся. Если уйдёт – наверняка сыграет за Польшу на чемпионате мира.

Получается, для этого надо разрывать контракт? Но как?

Реакция «Спартака»