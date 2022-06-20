Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

УЕФА задолжал деньги судьям Карасеву и Иванову за работу на матчах еврокубков

Газета.Ru

Российские арбитры Сергей Иванов и Сергей Карасев до сих пор не получили гонорары от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за работу на матчах еврокубков сезона-2021/22. Об этом сообщает Metaratings.

УЕФА задолжал судьям Карасеву и Иванову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, организация осталась должна Карасеву порядка €5,5 тыс. за работу на матче стыкового раунда Лиги Европы между каталонской «Барселоной» и «Наполи». Иванов должен получить от УЕФА до €3 тыс. за обслуживание игры Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Селтик».

Задержка выплат связана с трудностями перевода средств между европейскими и российскими банками. Указанная сумма составляет порядка 5% от годовых доходов арбитров.

Напомним, что Лигу Европы выиграл «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, а Лигу конференций впервые в истории выиграла «Рома» под руководством Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА может остаться без денег, если швейцарский «Базель» примет решение о выкупе арендованного нападающего Федора Чалова.

Футбол,Федор Чалов,Сергей Карасев,Жозе Моуринью,Сергей Иванов,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители