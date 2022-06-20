УЕФА задолжал судьям Карасеву и Иванову

Российские арбитры Сергей Иванов и Сергей Карасев до сих пор не получили гонорары от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за работу на матчах еврокубков сезона-2021/22. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, организация осталась должна Карасеву порядка €5,5 тыс. за работу на матче стыкового раунда Лиги Европы между каталонской «Барселоной» и «Наполи». Иванов должен получить от УЕФА до €3 тыс. за обслуживание игры Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Селтик».

Задержка выплат связана с трудностями перевода средств между европейскими и российскими банками. Указанная сумма составляет порядка 5% от годовых доходов арбитров.

Напомним, что Лигу Европы выиграл «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, а Лигу конференций впервые в истории выиграла «Рома» под руководством Жозе Моуринью.