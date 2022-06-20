Экс-хавбек «Барселоны» Арда Туран решил завершить карьеру

Напомним, Арда Туран сыграл в 240 матчах за «Галатасарай», провёл 178 игр за мадридский «Атлетико», принял участие в 55 встречах за «Барселону». В активе полузащитника также 100 матчей и 16 голов за национальную команду Турции. На клубном уровне Туран завоевал 14 трофеев. В составе сборной Турции футболист — серебряный призёр Средиземноморских игр (2005) и бронзовый призёр чемпионата Европы (2008).