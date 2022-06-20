Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
54 минуты назад

Принадлежащий Роналду Bugatti Veyron за $2 млн врезался в сарай в Испании

News.ru

Один из автомобилей Bugatti, которым владеет Криштиану Роналду, в этот понедельник утром попал в аварию на Майорке (Испания). Как пишет газета La Vanguardia, футболиста в момент ДТП в машине не было. Он сейчас находится в отпуске на острове со своей семьей, но Bugatti Veyron стоимостью более двух миллионов долларов управлял не он.

Принадлежащий Роналду Bugatti Veyron за $2 млн попал в аварию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пока неизвестно, кто был за рулем автомобиля, но пострадавших нет, так как находившиеся в автомобиле люди покинули место происшествия самостоятельно, а процессуальными действиями по устранению ДТП занимается ответственное лицо, — говорится в сообщении СМИ.

Газета уточняет, что полиция считает, что водитель не справился с управлением. Судя по всему, Bugatti въехал в сарай, где владельцы хранили рабочие инструменты и несколько баллонов. Автомобиль серьезно пострадал, но водитель цел.

Роналду владеет несколькими автомобилями этой марки, в том числе Bugatti Cientodeci стоимостью восемь миллионов евро.

Бывший футболист «Анжи», «Интера», «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это'О приговорен к 22 месяцам тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов во время выступлений в Испании. Приговор вынес суд Барселоны, камерунец признал вину.

Футбол,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители