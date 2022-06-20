Принадлежащий Роналду Bugatti Veyron за $2 млн попал в аварию

Один из автомобилей Bugatti, которым владеет Криштиану Роналду, в этот понедельник утром попал в аварию на Майорке (Испания). Как пишет газета La Vanguardia, футболиста в момент ДТП в машине не было. Он сейчас находится в отпуске на острове со своей семьей, но Bugatti Veyron стоимостью более двух миллионов долларов управлял не он.

Пока неизвестно, кто был за рулем автомобиля, но пострадавших нет, так как находившиеся в автомобиле люди покинули место происшествия самостоятельно, а процессуальными действиями по устранению ДТП занимается ответственное лицо, — говорится в сообщении СМИ.

Газета уточняет, что полиция считает, что водитель не справился с управлением. Судя по всему, Bugatti въехал в сарай, где владельцы хранили рабочие инструменты и несколько баллонов. Автомобиль серьезно пострадал, но водитель цел.

Роналду владеет несколькими автомобилями этой марки, в том числе Bugatti Cientodeci стоимостью восемь миллионов евро.