Джикия приехал на медосмотр «Спартака» на своей «Волге

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия приехал на медосмотр команды на автомобиле «Волга» в кузове чёрного цвета, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульниов.

Отметим, что выйдя из автомобиля, Джикия немного прихрамывал.

Футболисты столичного клуба начали проходить плановый медосмотр перед началом предсезонной подготовки к старту Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».