Роналду может вернуться в «Ювентус»

Как сообщает Calcio Mercato, агент португальского футболиста Жорже Мендеш намерен связаться с руководством туринцем и предложить им вернуть форварда. Отмечается, что 37-летний игрок готов на значительное понижение зарплаты в случае перехода в стан «бьянконери».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб. Ранее он выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 годы.