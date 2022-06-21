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55 минут назад

Криштиану Роналду может вернуться в «Ювентус»

Советский спортиещё 2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вновь стать игроком «Ювентуса».

Роналду может вернуться в «Ювентус»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Calcio Mercato, агент португальского футболиста Жорже Мендеш намерен связаться с руководством туринцем и предложить им вернуть форварда. Отмечается, что 37-летний игрок готов на значительное понижение зарплаты в случае перехода в стан «бьянконери».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб. Ранее он выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 годы.

По итогам прошедшего сезона «красные дьяволы» не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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