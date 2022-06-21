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1 час назад

«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду «Ювентусу» — СМИ

Матч ТВиещё 3

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.it со ссылкой на журналиста Луку Момблано.

«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду «Ювентусу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новый спортивный директор французского клуба Луис Кампос связался с представителями «старой синьоры» и предложил им взять 30-летнего бразильца в аренду. Парижане готовы платить футболисту часть зарплаты.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, его контракт действует до 30 июня 2025-го. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок и дважды Суперкубок страны. В общей сложности он провел 144 матча, забил 100 голов и сделал 60 результативных передач.

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