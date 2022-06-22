Стало известно, сколько Зиньковский будет зарабатывать в "Спартаке"

Появилась информация о том, какая зарплата будет у полузащитника "Крыльев" Антона Зиньковского после перехода в "Спартак". По данным источника, Зиньковский будет зарабатывать в "Спартаке" около 6 млн рублей в месяц (1,2 млн евро в год по текущему курсу). Таким образом, зарплата полузащитника по сравнению с "Крыльями Советов" увеличится в два раза.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Зиньковский уже проходит медосмотр перед трансфером в "Спартак". В ближайшее время ожидается официальное подтверждение трансфера.
В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. В декабре прошлого года полузащитник заключил новый контракт с самарцами сроком до конца 2023 года.