Стало известно, сколько Зиньковский будет зарабатывать в "Спартаке"

Появилась информация о том, какая зарплата будет у полузащитника "Крыльев" Антона Зиньковского после перехода в "Спартак". По данным источника, Зиньковский будет зарабатывать в "Спартаке" около 6 млн рублей в месяц (1,2 млн евро в год по текущему курсу). Таким образом, зарплата полузащитника по сравнению с "Крыльями Советов" увеличится в два раза.