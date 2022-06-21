Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
48 минут назад

«Барса» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Домашние матчи сезона-2023/24 пройдут на Олимпийском стадионе

Sports.ruиещё 1

В сезоне-2023/24 «Барселона» будет проводить домашние игры не на «Камп Ноу».

«Барселона» закрывает «Камп Ноу»
Фото: ФК "Барселона"ФК "Барселона"

Реконструкция домашней арены каталонского клуба начнется уже этим летом, но, несмотря на это, сезон-2022/23 команда проведет на стадионе «Камп Ноу». В сезоне-2023/24 клуб переедет на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Об этом сообщил президент сине-гранатовых Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции.

Из-за вынужденного переезда число фанатов, которые смогут ходить на игры «Барселоны», снизится почти в два раза. Если стадион «Камп Ноу» вмещает 98 тысяч зрителей, то вместимость Олимпийского стадиона – 55 тысяч зрителей.

Перед проведением матчей на этой арене «Барселона» модернизирует некоторые ее помещения.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители