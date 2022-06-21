«Барселона» закрывает «Камп Ноу»

В сезоне-2023/24 «Барселона» будет проводить домашние игры не на «Камп Ноу».

Фото: ФК "Барселона" ФК "Барселона"

Реконструкция домашней арены каталонского клуба начнется уже этим летом, но, несмотря на это, сезон-2022/23 команда проведет на стадионе «Камп Ноу». В сезоне-2023/24 клуб переедет на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Об этом сообщил президент сине-гранатовых Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции.

Из-за вынужденного переезда число фанатов, которые смогут ходить на игры «Барселоны», снизится почти в два раза. Если стадион «Камп Ноу» вмещает 98 тысяч зрителей, то вместимость Олимпийского стадиона – 55 тысяч зрителей.