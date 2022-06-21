В «Спартаке» ответили гендиректору «Зенита» на слова о Суперкубке

«Сказки. Но в отличие от некоторых мы отсутствием памяти не страдаем. До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе, а представить, чтобы я когда-либо и о чём-либо просил господина Медведева, невозможно. Эти вопросы не в его компетенции.