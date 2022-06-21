Названа зарплата Дзюбы в «Фенербахче»

«Дзюба и представитель "Фенербахче" обсуждали контракт еще зимой. На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту. Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию», — сообщил источник телеканалу.