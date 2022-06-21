Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
38 минут назад

Названа зарплата Дзюбы в «Фенербахче»

Елена Прошина

Зарплата бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в турецком «Фенербахче» составит более 2,5 миллионов евро в год.

Названа зарплата Дзюбы в «Фенербахче»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Дзюба и представитель "Фенербахче" обсуждали контракт еще зимой. На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту. Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию», — сообщил источник телеканалу.

«Меня кинули». Почему Дзюба сейчас ищет клуб без агента

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. В составе ФК он четыре раза становился чемпионом России. В прошедшем сезоне Дзюба провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Футбол,Зенит,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители