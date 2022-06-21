Названа зарплата Дзюбы в «Фенербахче»

Зарплата бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в турецком «Фенербахче» составит более 2,5 миллионов евро в год.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
«Дзюба и представитель "Фенербахче" обсуждали контракт еще зимой. На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту. Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию», — сообщил источник телеканалу.
Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. В составе ФК он четыре раза становился чемпионом России. В прошедшем сезоне Дзюба провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.