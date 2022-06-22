Турецкий журналист заявил о срыве перехода Дзюбы в "Фенербахче"

Ранее сообщалось, что стороны уже достигли соглашения, а зарплата Дзюбы в турецкой команде составит более 2,5 млн евро в год. Однако после член совета директоров турецкого "Фенербахче" также Селахаттин Баки опроверг эту информацию.

"Фенербахче" действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились. Могу уверенно сказать, что "Фенербахче" не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих", - заявил Сулим Кул.

33-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство. Напомним, 22 мая Дзюба попрощался с петербургским "Зенитом". У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать.