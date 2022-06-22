Названа долгосрочная цель «ПСЖ»

«Мы хотим, чтобы у нас был лучший тренировочный центр в мире, и в дальнейшем мы планируем собрать команду только из парижских футболистов. В нашей местности много талантливых ребят, и лучшие из них заслуживают представлять цвета «ПСЖ». Реализация этого плана займёт определённое время, но такова наша цель», – заявил в интервью Le Parisien Нассер Аль-Хелаифи.