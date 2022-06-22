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35 минут назад

Роналду хотел отработать контракт с «МЮ» до конца, но теперь сомневается. Он опасается, что «МЮ» еще сильнее отстанет от «Сити» и «Ливерпуля»

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Криштиану Роналду засомневался, что ему стоит оставаться в «Манчестер Юнайтед».

Роналду беспокоит ситуация в клубе
Фото: Sports.ruSports.ru

Как пишет As, ситуация в клубе беспокоит португальца. Роналду не хочет проводить свой последний или один из последних сезонов на топ-уровне в команде, у которой нет перспектив в борьбе за трофеи.

Несмотря на невыход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, 37-летний форвард был нацелен на то, чтобы отработать контракт с клубом до конца, однако сейчас у него появились сомнения. Переходы Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» и Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» заставили Роналду опасаться, что отставание «МЮ» от лидеров АПЛ в следующем сезоне станет еще более значительным.

Роналду хочет, чтобы «Юнайтед» усилился, однако в команде вряд ли случится такая перестройка, на которую рассчитывает футболист.

При этом, как отмечается, вариант с переходом Роналду в «Рому» не рассматривается.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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