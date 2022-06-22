«Спартак» выступил с заявлением по поводу бойкота Суперкубка

Московский «Спартак» не станет бойкотировать матч за Суперкубок России и сыграет против петербургского «Зенита». Как сообщает «Чемпионат.com», несмотря на негативное отношение к выбору места для проведения встречи, красно-белые не будут отказываться от игры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что матч за Суперкубок пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Решение о месте проведения приняли на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 10 июня. После этого в СМИ начала появляться информация, что «Спартак» может бойкотировать Суперкубок, поскольку изначально красно-белые были против проведения игры в Санкт-Петербурге.

В клубе отметили, что из-за «несправедливого решения РФС» они оказались перед непростым выбором — «пойти по пути бойкота», что нанесло бы удар по всему российскому футболу, или же «пойти по пути спорта» и сыграть.

«"Спартак" выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», — подчеркивается в сообщении.