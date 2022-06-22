Юрген Клопп: "Уходит один из величайших игроков в истории"

«Это большой момент. Нет смысла пытаться сделать вид, что это не так.



Из «Ливерпуля» уходит один из величайших игроков в истории клуба, и мы должны признать, какое значение для нас он имел. Он уходит, чувствуя нашу благодарность и любовь. Он точно занимает место среди великих. И, да, он уходит в тот момент, когда является одним из лучших игроков мира. Но мы не должны зацикливаться на том, что сейчас теряем, а вместо этого нужно отпраздновать то, что нам выпала честь иметь.



Голы, которые он забил, трофеи, которые он выиграл; конечно, легенда, но также и икона современного «Ливерпуля». Когда он вошел в эту дверь, то сразу сделал нас лучше. Если бы кто-то сказал нам в тот момент, какой вклад он внесет и чего добьется для этого клуба, я не уверен, что смог бы осознать это. По крайней мере, не в таком масштабе. Садио сделал все это возможным.



Показывать такой уровень в течение такого длительного периода и становиться сезон за сезоном – независимо от того, насколько высоко он установил свою собственную планку в предыдущем сезоне – это пример для любого игрока в любой точке планеты. Это показывает, что профессионализм и самоотдача приводят к вознаграждению.



Я полностью уважаю его решение, и я уверен, что наши болельщики тоже. Если вы любите «Ливерпуль», то должны любить Садьо – это не подлежит обсуждению. Это возможно сделать, признав, что наше поражение – это выигрыш «Баварии». Мы желаем ему только успеха в каждом матче, но, конечно, не против нас. Его звезда продолжит восходить, у меня нет сомнений.



Помню, в прошлом сезоне меня попросили описать Садьо тремя словами. Тогда я сказал, что это невозможно. Если бы я попытался это сделать, то мне потребовалось бы несколько попыток, потому что его можно так по-разному описать, используя три слова.



Игрок мирового уровня!



Настоящая легенда клуба!



Идеальная ролевая модель!



Превосходный партнер по команде!



Сострадательный, заботливый человек!



Но три слова, которые сегодня кажутся самыми уместными, произнести сложнее всего: «Мы будем скучать!», – сказал тренер «Ливерпуля».