«Спартак» проведёт три товарищеских матча до игры за Суперкубок России

В рамках подготовки к новому сезону «Спартак» проведёт три товарищеских матча, сообщает пресс-служба московского клуба.

25 июня футболисты «Спартака» встретятся с владикавказской «Аланией». Игра пройдёт на базе красно-белых в Тарасовке в закрытом режиме. Через четыре дня московская команда сыграет с калининградской «Балтикой». 2 июля состоится ещё одна товарищеская встреча «Спартака», соперник красно-белых будет назван позднее.