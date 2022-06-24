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43 минуты назад

Чешский футболист отказался возвращаться в «Локомотив»

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Чешский футболист Ян Кухта отказался возвращаться в московский «Локомотив». Об этом РИА Новости сообщил спортивный директор клуба Томас Цорн.

Чешский футболист отказался возвращаться в «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение не связано с политикой и разрешением [Международной федерации футбола] ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами», — заявил Цорн.

Он отметил, что железнодорожники ведут переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры форварда.

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. 25-летний игрок провел за команду десять матчей и отметился тремя забитыми мячами.

21 июня ФИФА продлила решение о приостановке контрактов легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ). В организации объяснили, что это было сделано с целью помочь игрокам, клубам и тренерам. Право приостановки контрактов будет действовать до 30 июня 2023 года.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке 7 марта. Тогда опция действовала до 30 июня 2022-го.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских клубов и сборных из розыгрышей международных турниров.

Футбол,РПЛ,Томас Цорн,Ян Кухта,УЕФА,
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