Президент РПЛ высказался о ситуации со стадионом «Факела»

«Вопрос со стадионом находится лично на контроле у губернатора. Я с ним разговаривал лично. Он мне пообещал, что в установленные сроки всё будет сделано достойно. Александр Гусев является известным управленцем. У меня нет оснований не верить его обещаниям. Что будет с «Факелом», если он не сдержит своё обещание? Такого не произойдёт, я полностью верю словам губернатора. Всё идёт к тому, что с «Факелом» всё будет хорошо и они весь сезон будут играть на своём стадионе в РПЛ», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».