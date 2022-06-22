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31 минуту назад

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о ситуации со стадионом «Факела»

Чемпионат.com

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о ходе подготовки домашнего стадиона воронежского «Факела» к матчам лиги.

Президент РПЛ высказался о ситуации со стадионом «Факела»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос со стадионом находится лично на контроле у губернатора. Я с ним разговаривал лично. Он мне пообещал, что в установленные сроки всё будет сделано достойно. Александр Гусев является известным управленцем. У меня нет оснований не верить его обещаниям. Что будет с «Факелом», если он не сдержит своё обещание? Такого не произойдёт, я полностью верю словам губернатора. Всё идёт к тому, что с «Факелом» всё будет хорошо и они весь сезон будут играть на своём стадионе в РПЛ», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».

Напомним, в настоящее время на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже ведутся работы. Первые две игры нового сезона РПЛ «Факел» проведёт на выезде, первая домашняя игра для команды состоится в третьем туре с московским «Динамо» (29 июля).

Футбол,Ашот Хачатурянц,Александр Гусев,Динамо,
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