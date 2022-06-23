Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

«Барсе» предложили Неймара за 50 млн евро. Это единственный клуб, куда бразилец готов уйти из «ПСЖ»

Sports.ruиещё 5

Нападающий «ПСЖ» Неймар был предложен «Барселоне».

«Барселоне» предложили приобрести Неймара за €50 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV, каталонскому клубу предложили подписать форварда за 50 млн евро. Это не окончательная цена – возможен торг.

«Барселона» получила звонки от посредников со стороны «ПСЖ». Пини Захави, у которого чудесные отношения с Лапортой, – один из них. Именно Захави приводит Роберта Левандовского.

«Барсе» сообщили, что подписать Неймара в этом сезоне можно за 50 млн евро, и эту сумму еще можно обсуждать. Им сказали, что проблем в переговорах не будет. Неймар был бы рад вернуться. Это единственный клуб, куда он готов уйти из «ПСЖ». Его предлагали «Барсе» уже несколько раз.

Сейчас «Барселона» не рассматривает этот вариант, так как сконцентрирована на трансфере Левандовского, но, зная Лапорту и его хорошие отношения с Пини и Неймаром, то возможно, что роль лидера проекта доверят Неймару», – сказал Альварес.

Ранее сообщалось, что и катарские руководители проекта, и новый советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш не рассчитывают на бразильца.

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Футбол,Хосе Альварес,Роберт Левандовский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители