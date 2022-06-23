«Барселоне» предложили приобрести Неймара за €50 млн

Нападающий «ПСЖ» Неймар был предложен «Барселоне».

Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV, каталонскому клубу предложили подписать форварда за 50 млн евро. Это не окончательная цена – возможен торг.

«Барселона» получила звонки от посредников со стороны «ПСЖ». Пини Захави, у которого чудесные отношения с Лапортой, – один из них. Именно Захави приводит Роберта Левандовского.

«Барсе» сообщили, что подписать Неймара в этом сезоне можно за 50 млн евро, и эту сумму еще можно обсуждать. Им сказали, что проблем в переговорах не будет. Неймар был бы рад вернуться. Это единственный клуб, куда он готов уйти из «ПСЖ». Его предлагали «Барсе» уже несколько раз.

Сейчас «Барселона» не рассматривает этот вариант, так как сконцентрирована на трансфере Левандовского, но, зная Лапорту и его хорошие отношения с Пини и Неймаром, то возможно, что роль лидера проекта доверят Неймару», – сказал Альварес.

Ранее сообщалось, что и катарские руководители проекта, и новый советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш не рассчитывают на бразильца.