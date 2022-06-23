Президент "ПСЖ" посоветовал "Реалу" не играть в ЛЧ

"Реал" выиграл Лигу чемпионов и заслуженно, при этом они хотели выиграть, празднуют победу несколько дней, почти неделю, а с другой стороны, им не нравится играть здесь. Если вы недовольны, вам не нужно играть в Лиге чемпионов. Это лучший турнир в мире для всех, и я даже не знаю, почему испанские болельщики тоже против этого соревнования, но для меня Суперлига мертва", — передает слова Аль-Хелаифи Marca.