Президент "ПСЖ" посоветовал "Реалу" не играть в ЛЧ

Президент футбольного "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался об участии мадридского "Реала" в розыгрыше Лиги чемпионов.
"Реал" выиграл Лигу чемпионов и заслуженно, при этом они хотели выиграть, празднуют победу несколько дней, почти неделю, а с другой стороны, им не нравится играть здесь. Если вы недовольны, вам не нужно играть в Лиге чемпионов. Это лучший турнир в мире для всех, и я даже не знаю, почему испанские болельщики тоже против этого соревнования, но для меня Суперлига мертва", — передает слова Аль-Хелаифи Marca.
Напомним, в ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира. "Барселона", "Реал" и "Ювентус" остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объявил о полной победе над Суперлигой.