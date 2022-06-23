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54 минуты назад

Зидан высказался о возможности возглавить ПСЖ

Soccer Newsиещё 1

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что когда-нибудь он может возглавить "Пари Сен-Жермен".

Зидан высказался о возможности возглавить ПСЖ
Фото: TwitterTwitter

"Я никогда не говорю никогда, особенно будучи тренером. В бытность футболистом я мог выбрать почти любой клуб. Но в качестве тренера у меня нет списка из 50 клубов, где я могу работать. Есть всего два или три варианта. Если я возглавлю клуб, то буду стремиться побеждать во всех матчах. Поэтому мне подойдет не каждый клуб. Но есть факторы, которые усложняют дело. Например, я не знаю английский язык в совершенстве, а для меня это важно. Поэтому я не могу поехать работать в Англию. Для достижения побед нужно совпадение многих факторов. Я знаю, что именно нужно мне для достижения успеха", - приводит слова Зидана L’Équipe.

Ранее сообщалось, что 50-летний Зидан, кроме ПСЖ, также рассматривает возможность работы с "Баварией", "Ювентусом" и "Реалом".

Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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