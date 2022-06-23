Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индией

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сборная России может провести товарищеский матч с Индией. Российская делегация во главе с Матыциным посетила Индию, где провела ряд переговоров, а также приняла участие во втором заседании президиума 8-й сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. "В рамках нашего сотрудничества готовы обсудить организацию совместных сборов и спортивных мероприятий. Что касается футбола – если возникнет такое желание у Индии, то можем проработать варианты совместно с РФС. Сборная России располагается на 36-й строчке рейтинга ФИФА, сборная Индии – на 106-й строчке. Готовы также проводить обмен тренерским опытом в рамках организации специальных семинаров для российских и индийских тренеров", - приводит слова министра РИА "Новости". Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что национальная команда в сентябре планирует провести товарищеские матчи со сборными из разных конфедераций. Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.