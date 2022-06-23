Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Нигерийский полузащитник Мозес не вернулся в расположение "Спартака"

Газета.Ru

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес не приехал в расположение клуба в назначенный день. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Мозес не вернулся в расположение «Спартака»
Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»Официальный сайт ФК «Спартак»

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.

В то же время полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», — говорится в заявлении клуба.

Хавбек перешел в «Спартак» осенью 2020 года. За это время он провел за команду 53 матча, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами.

По итогам сезона-2021/22 красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевали Кубок страны.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила выступающим в РПЛ легионерам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил об уходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Футбол,Юсуф Языджи,Виктор Мозес,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители