Мозес не вернулся в расположение «Спартака»

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.



В то же время полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», — говорится в заявлении клуба.