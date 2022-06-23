Мозес не вернулся в расположение «Спартака»

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес не приехал в расположение клуба в назначенный день. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.
В то же время полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», — говорится в заявлении клуба.
Хавбек перешел в «Спартак» осенью 2020 года. За это время он провел за команду 53 матча, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами.
По итогам сезона-2021/22 красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевали Кубок страны.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила выступающим в РПЛ легионерам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил об уходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.