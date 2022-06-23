Нигерийский футболист не вернулся в расположение «Спартака»

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес не приехал в расположение клуба в назначенный день. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт с игроком не приостановлен — причины такого решения футболиста выясняются.

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Отмечается, что другой полузащитник команды, голландец Квинси Промес, вернулся в Москву из отпуска немного позже остальных и уже присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Сейчас футболисты тренируются под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

Виктор Мозес перешел к красно-белым осенью 2020 года. Он успел провести за «Спартак» 53 матча, в которых отметился семью голами и девятью передачами.