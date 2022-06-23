Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Нигерийский футболист Мозес не вернулся в расположение «Спартака»

Елена Прошина

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес не приехал в расположение клуба в назначенный день. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт с игроком не приостановлен — причины такого решения футболиста выясняются.

Нигерийский футболист не вернулся в расположение «Спартака»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что другой полузащитник команды, голландец Квинси Промес, вернулся в Москву из отпуска немного позже остальных и уже присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Сейчас футболисты тренируются под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

Виктор Мозес перешел к красно-белым осенью 2020 года. Он успел провести за «Спартак» 53 матча, в которых отметился семью голами и девятью передачами.

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Напомним, что 22 июня «Спартак» сообщил, что не станет бойкотировать матч за Суперкубок России и сыграет против петербургского «Зенита». Несмотря на крайне негативное отношение к выбору места Российским футбольным союзом, московский клуб сыграет против сине-бело-голубых 9 июля в Санкт-Петербурге.

Футбол,Виктор Мозес,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Зенит,Спартак,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители