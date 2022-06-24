«Бавария» отказала «Барселоне» в продаже Левандовского

Мюнхенская «Бавария» отклонила очередное предложение «Барселоны» по своему польскому нападающему Роберту Левандовскому, сообщает The Telegraph.

По информации источника, каталонский клуб направил немецкой команде новое предложение в размере € 35 млн плюс бонусы, однако мюнхенцы не согласились на это. Они хотят за трансфер € 40 млн чистыми.

Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, однако неспособность испанского клуба выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что польский форвард в итоге перейдет в «Пари Сен-Жермен».

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.