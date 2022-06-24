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1 час назад

"Бавария" отказалась продавать "Барселоне" форварда Левандовского за 35 млн евро

Газета.Ruиещё 7

Мюнхенская «Бавария» отклонила очередное предложение «Барселоны» по своему польскому нападающему Роберту Левандовскому, сообщает The Telegraph.

«Бавария» отказала «Барселоне» в продаже Левандовского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, каталонский клуб направил немецкой команде новое предложение в размере € 35 млн плюс бонусы, однако мюнхенцы не согласились на это. Они хотят за трансфер € 40 млн чистыми.

Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, однако неспособность испанского клуба выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что польский форвард в итоге перейдет в «Пари Сен-Жермен».

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб этим летом.

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