Аяз Гулиев перейдет в «Ахмат»

Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев перейдёт в «Ахмат». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В своём последнем сезоне в Москве 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых.