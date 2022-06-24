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29 минут назад

ФИФА одобрила расширение заявки национальных команд на чемпионат мира - 2022

Газета.Ruиещё 1

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) одобрило расширение заявок национальных команд на чемпионате мира - 2022. Об этом сообщает сайт организации.

ФИФА одобрила расширение заявки национальных команд на чемпионат мира - 2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На турнир в Катаре каждая из сборных обязана будет привезти от 23 до 26 футболистов. При этом в расширенном списке теперь может быть максимум 55 футболистов – на 20 больше, чем раньше. В качестве обоснования для внесения правок в регламент называются уникальные сроки проведения ЧМ-2022 и воздействие пандемии COVID на футбол.

Мировое первенство стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сборная России может провести товарищеский матч с Индией.

Напомним, в конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

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