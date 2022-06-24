ФИФА одобрила расширение заявки национальных команд на чемпионат мира - 2022

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) одобрило расширение заявок национальных команд на чемпионате мира - 2022. Об этом сообщает сайт организации.

На турнир в Катаре каждая из сборных обязана будет привезти от 23 до 26 футболистов. При этом в расширенном списке теперь может быть максимум 55 футболистов – на 20 больше, чем раньше. В качестве обоснования для внесения правок в регламент называются уникальные сроки проведения ЧМ-2022 и воздействие пандемии COVID на футбол.

Мировое первенство стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сборная России может провести товарищеский матч с Индией.

Напомним, в конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.