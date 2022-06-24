Футболист ЦСКА Дивеев считает, что братья Березуцкие станут топ-тренерами

19-летний игрок оборонительного плана Алексей Сухарев покинул московский ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Пресс-служба «армейцев» отмечает, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. ЦСКА поблагодарил Алексея за вклад в успехи молодежной команды и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.