Карраскаль: «Счастлив в России, зачем где-то прятаться?»

«Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если случится что-то из ряда вон выходящее, клуб не оставит нас и даже поможет с отъездом в безопасное место. В Москве спокойная и стабильная жизнь, никаких проблем нет. Зачем куда-то уезжать и прятаться?», — приводит слова Карраскаля «Матч ТВ».