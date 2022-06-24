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47 минут назад

Карраскаль: «Счастлив в России, зачем где-то прятаться?»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением о решении ФИФА позволить иностранным футболистам и тренерам, работающим в России, приостановить свои контракты российскими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.

Карраскаль: «Счастлив в России, зачем где-то прятаться?»
Фото: ТАССТАСС

Футболист заявил, что счастлив в «армейском» клубе и не собирается покидать Россию.

«Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если случится что-то из ряда вон выходящее, клуб не оставит нас и даже поможет с отъездом в безопасное место. В Москве спокойная и стабильная жизнь, никаких проблем нет. Зачем куда-то уезжать и прятаться?», — приводит слова Карраскаля «Матч ТВ».

Карраскаль был арендован московским клубом у аргентинского «Ривер Плейта» зимой нынешнего года. По окончании сезона руководство «армейцев» решило выкупить футболиста. В минувшем розыгрыше РПЛ 24-летний колумбиец провёл за ЦСКА 11 матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

Футбол,Хорхе Карраскаль,
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