Нигматуллин объяснил, почему Мозес не вернулся в «Спартак»

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на отсутствие в расположении «Спартака» нигерийского хавбека Виктора Мозеса. Африканец до сих пор не прибыл в расположение «красно-белых» после отпуска.

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В интервью «Чемпионату» эксперт заявил, что нигериец решил воспользоваться правом на расторжение контракта, которое дала легионерам ФИФА. По мнению Нигматуллина, агенты Мозеса предложили игроку более выгодные варианты продолжения карьеры. Поэтому Виктор решил не являться в расположение «красно-белых», считает эксперт.