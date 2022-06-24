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32 минуты назад

Нигматуллин объяснил, почему Мозес не вернулся в «Спартак»

Евро-футбол.Ру

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на отсутствие в расположении «Спартака» нигерийского хавбека Виктора Мозеса. Африканец до сих пор не прибыл в расположение «красно-белых» после отпуска.

Нигматуллин объяснил, почему Мозес не вернулся в «Спартак»
Фото: ТАССТАСС

В интервью «Чемпионату» эксперт заявил, что нигериец решил воспользоваться правом на расторжение контракта, которое дала легионерам ФИФА. По мнению Нигматуллина, агенты Мозеса предложили игроку более выгодные варианты продолжения карьеры. Поэтому Виктор решил не являться в расположение «красно-белых», считает эксперт.

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в 2020 году. За москвичей он забил три гола и отдал пять ассистов в 33 матчах.

Футбол,Виктор Мозес,Руслан Нигматуллин,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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