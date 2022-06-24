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44 минуты назад

Орлов объяснил, почему «Зенит» лучше московских команд

Евро-футбол.Ру

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал причину, по которой питерский «Зенит» сильнее и успешнее многих московских команд.

Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» лучше московских команд
Фото: Риа НовостиРиа Новости

Орлов в эфире «Радио Зенит» сказал, что главный параметр для любого человека, который приходит в «Зенит» - оптимизм. Комментатор отметил, что нужно, чтобы игрок в раздевалке был радостный, а не хмурый.

«Не может команда смурных побеждать в чемпионате. Это качество позволяет создать творческую атмосферу, которой нет во многих московских командах», - добавил Орлов.

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака последние четыре года выигрывал чемпионский титул.

Футбол,Сергей Семак,Геннадий Орлов,Зенит,
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