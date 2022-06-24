Бунт в Мюнхене: игроки «Баварии» хотят выгнать главную звезду

Звездный центрфорвард Роберт Левандовски рассорился со многими игроками «Баварии» из-за своих последних громких слов об уходе. Польский игрок заявил, что не хочет больше выступать за мюнхенцев, несмотря на действующий однолетний контракт.

Как сообщает The Athletic, такая позиция Роберта возмутила других футболистов команды. Ветераны клуба считают поведение Левандовски неприемлемым. Большая часть игроков не хочет видеть поляка в команде и желает его скорейшего ухода. Из-за нарастающего напряжения атмосфера в раздевалке «Баварии» серьезно ухудшилась.