Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
46 минут назад

Бунт в Мюнхене: игроки «Баварии» хотят выгнать главную звезду команды

Евро-футбол.Ру

Звездный центрфорвард Роберт Левандовски рассорился со многими игроками «Баварии» из-за своих последних громких слов об уходе. Польский игрок заявил, что не хочет больше выступать за мюнхенцев, несмотря на действующий однолетний контракт.

Бунт в Мюнхене: игроки «Баварии» хотят выгнать главную звезду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает The Athletic, такая позиция Роберта возмутила других футболистов команды. Ветераны клуба считают поведение Левандовски неприемлемым. Большая часть игроков не хочет видеть поляка в команде и желает его скорейшего ухода. Из-за нарастающего напряжения атмосфера в раздевалке «Баварии» серьезно ухудшилась.

При этом руководство клуба намерено оставить бомбардира в команде, несмотря на интерес каталонской «Барселоны». Мюнхенцы уже отклонили предложение «сине-гранатовых».

Футбол,Роберт Левандовски,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители