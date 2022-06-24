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1 час назад

Конте хочет подписать в «Тоттенхэм» двух звёздных бразильцев

Евро-футбол.Ру

Лондонский «Тоттенхэм» планирует усилить атакующую линию команды в текущее трансферное окно. По информации Evening Standard, в шорт-лист «шпор» включены два бразильских футболиста. Речь идет о Ришарлисоне и Рафинье, права на которых принадлежат «Эвертону» и «Лидсу» соответственно.

Конте хочет подписать в «Тоттенхэм» двух звёздных бразильцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В споре за Ришарлисона «Тоттенхэму» придется выдержать конкуренцию со стороны «Арсенала». Что касается Рафиньи, то на него претендует каталонская «Барселона».

Источник отмечает, что в приглашении бразильцев лично заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Благодаря этим игрокам итальянец надеется создать реального претендента на чемпионский титул АПЛ.

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