Конте хочет подписать в «Тоттенхэм» двух звёздных бразильцев

Лондонский «Тоттенхэм» планирует усилить атакующую линию команды в текущее трансферное окно. По информации Evening Standard, в шорт-лист «шпор» включены два бразильских футболиста. Речь идет о Ришарлисоне и Рафинье, права на которых принадлежат «Эвертону» и «Лидсу» соответственно.

В споре за Ришарлисона «Тоттенхэму» придется выдержать конкуренцию со стороны «Арсенала». Что касается Рафиньи, то на него претендует каталонская «Барселона».