Роналду думает об уходе из «МЮ»: его не устраивает ситуация в клубе

«Манчестер Юнайтед» рискует доиграться до того, что потеряет главную звезду этим летом.

Фото: MATTHEW ASHTON/GETTY IMAGES MATTHEW ASHTON/GETTY IMAGES

Криштиану Роналду находится на грани нервного срыва и сильно сомневается в том, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед». Ситуация в клубе беспокоит португальца – об этом сообщила авторитетная испанская газета As. Роналду не хочет проводить свой последний или один из последних сезонов на топ-уровне в команде, которая не годится для завоевания трофеев.

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По данным As, 37-летний форвард был настроен отработать контракт с «МЮ» до конца, но сейчас у него появились сомнения. Дело не в том, что команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. Суть проблемы более фундаментальная.

Почему Роналду недоволен

Переходы Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» и Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» заставили Криштиану опасаться, что отставание «МЮ» от лидеров АПЛ в следующем сезоне станет ещё более значительным. Роналду хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» усилился, однако в команде вряд ли случится перестройка, на которую рассчитывает футболист.

Понять Криштиану можно. Прошлым летом Роналду вернулся в «МЮ» с приземлёнными ожиданиями. Он осознавал, что команда даже близко не является фаворитом АПЛ и сможет бороться за титул только при очень удачном стечении обстоятельств. Но как минимум на попадание в топ-4 португалец наверняка рассчитывал.

Вряд ли Криштиану предполагал, что уже в ноябре Уле-Гуннар Сульшер будет уволен с поста главного тренера за провальный старт чемпионата. Пришедший ему на смену Ральф Рангник никакого улучшения не добился и был освобождён от должности в конце сезона.

Следующим коучем «МЮ» станет Эрик тен Хаг. На этой неделе Роналду провёл с ним встречу. По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры прошли хорошо. Однако сомнения по поводу своего будущего у Криштиану остались.

«Манчестер Юнайтед» вчистую проваливает трансферную кампанию

На данный момент Роналду не ведёт переговоры с новыми клубами. Ситуация вскоре может измениться. Время идёт, а «Манчестер Юнайтед» никого не подписывает, хотя интересуется многими футболистами. Пока игроки только уходят из «Манчестер Юнайтед». Клуб свободными агентами покинули Поль Погба, Хуан Мата, Неманья Матич, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани.

От перехода в «МЮ» отказались защитник «Аякса» Юрриен Тимбер и полузащитник Кристиан Эриксен, который хотел бы остаться в «Брентфорде» или вернуться в «Тоттенхэм». Нападающий Нуньес предпочёл перебраться из «Бенфики» в «Ливерпуль», его коллегу по амплуа Тэмми Абрахама отказывается отпускать «Рома». «МЮ» работал над трансфером опорника «Лидса» Калвина Филлипса, но сохранение его командой места в АПЛ и интерес к игроку со стороны «Манчестер Сити» снизили шансы на успех сделки. Трансферные неудачи многочисленные, при том, что речь шла далеко не о самых ценных игроках на рынке.

Сейчас «Юнайтед» пытается подписать Френки де Йонга («Барселона»), Пау Торреса («Вильярреал»), Антони («Аякс») и / или Давида Карму («Брага»). Вероятно, кто-то из них в итоге окажется на «Олд Траффорд». Управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд и спортивный директор клуба Джон Мерто сохраняют спокойствие. Они убеждены, что точно закроют сделку по де Йонгу, так как у «Барсы» есть серьёзные финансовые проблемы. Было бы неплохо, чтобы их уверенность в успехе трансферной кампании передалась Роналду – всё ещё лидеру команды на футбольном поле и за его пределами.

Нынешний «МЮ» не соответствует амбициям Криштиану

Трезвый взгляд на ситуацию: все упомянутые футболисты (даже де Йонг) в совокупности с остальными игроками из нынешнего состава «МЮ» – не те, с кем можно создать чемпионскую команду. Просто стоит посмотреть на заявку «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», чтобы понять разницу. Роналду прекрасно всё осознаёт. Лучший удел нынешнего «МЮ» — борьба за топ-4 АПЛ, если тен Хаг успешно справится со своей работой и создаст здоровую атмосферу в команде, далёкой от статуса суперзвёздной. Можно претендовать на победу в Лиге Европы, но это вряд ли удовлетворит амбиции Криштиану.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду забил 24 гола и отдал 3 голевые передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Солидные показатели для игрока клуба АПЛ, даже без привязки к возрасту (а с ней и подавно). Криштиану всё ещё достоин занимать видное место в любом топ-клубе Лиги чемпионов. Не во всех грандах ему была бы обеспечена самая значимая роль, но, например, в «Баварии», которая рассматривает Роналду в качестве замены Роберта Левандовского, Криштиану дали бы приличное игровое время и возможность бороться за трофеи на всех фронтах. Про менторские качества португальца и говорить не стоит. Они бы не помешали каждой команде Европы, в том числе мюнхенцам.