Овечкин подписал контракт с футбольным клубом

Российский хоккеист Александр Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

Фото: ФК «ДИНАМО» ФК «ДИНАМО»

36-летний спортсмен сыграет за команду в товарищеской игре с «Амкалом» в футболке с третьим номером, под которым за клуб выступал его отец Михаил. В настоящее время Овечкин играет за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».