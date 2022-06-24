Дзюбе пророчат новый клуб

Деньги за трансфер колумбийца можно потратить на личный контракт Артема. Он же приходит свободным агентом. Грубо говоря, продали Кассьерру за 6 миллионов — сделали Дзюбе зарплату 2 миллиона евро в год. Как-то так. Турция? Не знаю. А может быть, его потянет на экзотику. Катар, Эмираты. Возможно, рванет куда-то туда? Платят там хорошо", - сказал он.