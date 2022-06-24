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26 минут назад

Агент назвал клуб РПЛ, в который может перейти Дзюба

Soccer News

Известный агент Алексей Сафонов рассказал о том, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.

Дзюбе пророчат новый клуб
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

"Если Кассьерра уходит в "Зенит", то не удивлюсь увидеть Дзюбу в "Сочи".

Деньги за трансфер колумбийца можно потратить на личный контракт Артема. Он же приходит свободным агентом. Грубо говоря, продали Кассьерру за 6 миллионов — сделали Дзюбе зарплату 2 миллиона евро в год. Как-то так. Турция? Не знаю. А может быть, его потянет на экзотику. Катар, Эмираты. Возможно, рванет куда-то туда? Платят там хорошо", - сказал он.

Футбол,Артем Дзюба,Алексей Сафонов,
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