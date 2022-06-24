Экс-игрок «Спартака» Гладилин анонсировал возвращение России на международные турниры

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищеский матч с командой Саудовской Аравии.
«У Саудовской Аравии хороший по их меркам уровень сборной, многие игроки играют в зарубежных клубах. Да, они не в элите мирового футбола, но выглядят хорошим соперником среднего уровня.
Соперник не особо важен. Придут болельщики, игроки выйдут в футболках сборной, будет звучать гимн. Думаю, уровень игры отойдет на второй план, ведь у нас сейчас нет подготовки к чемпионату мира.
Будут вызваны перспективные кандидаты, тренер проведет много замен, чтобы посмотреть игроков. Главное, команда проведет сбор, проведет тактические, тренировочные занятия. В этом плане игра полезна.
Рано или поздно мы вернемся на чемпионаты мира, Евро. Молодые и опытные ребята пообщаются, потренируются, сыграют матч. Играть с Бразилией или Саудовской Аравией — разницы нет», — заявил Гладилин.
В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.
2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023.
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищеский матч с командой Саудовской Аравии.