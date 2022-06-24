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1 час назад

Павел Погребняк объявил о завершении карьеры

News.ru

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает «РБ-Спорт». 38-летний игрок подчеркнул что откажется от трансфера даже в условный «Манчестер Юнайтед».

Павел Погребняк объявил о завершении карьеры
Фото: ТАССТАСС

Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же, — заявил Погребняк.

Погребняк известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Тосно», «Урал» и «Динамо». За рубежом форвард играл за английские «Фулхэм» и «Рединг», а также немецкий «Штуттгарт».

В активе нападающего 33 матча в составе национальной сборной России. Форвард забил восемь мячей.

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