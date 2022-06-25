УЕФА запретил проведение матчей Лиги Чемпионов в Приднестровье

«В данной неординарной для нас ситуации, возможность сыграть при наших болельщиках, это сыграть на стадионе, который расположен недалеко от Тирасполя. Первым, кто пошёл навстречу клубу, была Федерация футбола Молдавии и лично президент Леонид Олейниченко, который оперативно отреагировал на данную новость и делает всё возможное, чтобы матчи Лиги чемпионов состоялись на территории Молдавии.