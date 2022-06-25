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35 минут назад

«Шериф» выпустил заявление о решении УЕФА по запрету проведения матчей ЛЧ в Приднестровье

Чемпионат.com

Тираспольский «Шериф» опубликовал заявление о решении УЕФА запретить проведение матчей Лиги чемпионов в Приднестровье. Оно опубликовано на официальном сайте клуба.

УЕФА запретил проведение матчей Лиги Чемпионов в Приднестровье
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«В данной неординарной для нас ситуации, возможность сыграть при наших болельщиках, это сыграть на стадионе, который расположен недалеко от Тирасполя. Первым, кто пошёл навстречу клубу, была Федерация футбола Молдавии и лично президент Леонид Олейниченко, который оперативно отреагировал на данную новость и делает всё возможное, чтобы матчи Лиги чемпионов состоялись на территории Молдавии.

Таким образом, игра с ФК «Зриньски» может состоятся в Кишинёве, на стадионе «Зимбру», — сказано в сообщении «Шерифа».

Тираспольскому клубу предстоит сыграть ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ с «Зриньски». Напомним, УЕФА запретил «Шерифу» проводить игры еврокубков в Приднестровье из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Футбол,УЕФА,
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