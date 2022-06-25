Александр Овечкин забил гол за «Динамо» в ворота «Амкала»

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол за московское «Динамо» в ворота «Амкала». После этого форвард был заменён. Вместо него на поле появился полузащитник Даниил Фомин. Результативную передачу на Овечкина оформил нападающий бело-голубых Фёдор Смолов.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором московское «Динамо» встречается с «Амкалом». Бело-голубые ведут со счётом 1:0 после гола Александра Овечкина. Российский хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой. Ранее он подписал контракт с клубом специально ради этого матча.