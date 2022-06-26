В сборной России по футболу ждут хоккеиста Овечкина

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина пригласили в сборную России по футболу. Пост с предложением опубликован в Telegram -канале команды.

« Александр Овечкин и футбол: дебютировал за &quo "Динамо" ; забил в первом матче. Ждем в сборной, легенда», — говорится в сообщении. Овечкин ответил на предложение отказом. Он добавил, что готов еще раз сыграть за бело-голубых.

25 июня Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого 36-летний хоккеист был заменен.