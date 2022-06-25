Нападающим сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересовались в «Челси». Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, новый владелец лондонской команды Тодд Боэли встречался с агентом 37-летнего футболиста Жорже Мендешем. В ходе беседы они обсуждали возможность перехода Роналду в «Челси».

Ранее стало известно, что Роналду оказался на грани нервного срыва из-за отсутствия приобретений высококлассных футболистов в МЮ. В беседах со своим окружением форвард признался, что начнет искать новую команду, если клуб в межсезонье не сделает несколько хороших приобретений.