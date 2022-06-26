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1 час назад

Роналду может стать игроком «Ромы»

Майк Габриелян

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить клуб и перейти в итальянскую «Рому». Об этом сообщает испанское издание Marca со ссылкой на источник.

Роналду может стать игроком «Ромы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за приглашение Роналду в «Рому» высказался главный тренер клуба Жозе Моуринью. По словам источника, проблемой может стать только сумма контракта. Сейчас зарплата Роналду в «МЮ» чрезмерно высока для римской команды.

В прошедшем сезоне Роналду забил 18 мячей в Английской премьер-лиге. Футболист является пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года.

Ранее телохранитель Роналду попал в аварию на принадлежащем футболисту Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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