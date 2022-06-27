«Икона русского футбола»: Дзюба пока никому не нужен

Ещё года полтора назад Артём Дзюба был без преувеличения героем нации. Его фамилии на протяжении ряда знали все: от домохозяек, до самого продвинутого букмекера. А уж иконой отечественной «спорта №1» он был без сомнения.

Фото: ТАСС ТАСС

Но за последний год ситуация стала меняться. И не в лучшую сторону. И сейчас, когда форвард не продлил, а скорее, с ним не продлили контракт во флагмане нашего футбола питерском «Зените», Дзюба до сих пор остается без работы. Сейчас, что у нас, что во всем мире идёт «трансферная лихорадка». Только и видишь новости, этот перешёл туда, другой пришёл оттуда, а третий и вовсе интересен сразу нескольким клубам.

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А по Артёму, в целом, тишина. Периодически всплывают разговоры об интересе со стороны турецких топ-клубов, но сами клубы в итоге это и опровергали и опровергают. Последняя новость от разного рода инсайдеров состоит в том, что Дзюба может перейти в «Локомотив». Но другие источники опять же это опровергают.

Среди ряда спортивных журналистов в течение нескольких лет ходила ехидная поговорка: «Если Дзюба – лучший игрок, то это говорит об уровне отечественного футбола».

Ну, уровень футбола согласно статистике, признаем, у него, как минимум, неплохой. Речь не об этом. Вопрос, почему футболист, который не один год считался лучшим, никому не нужен? Ведь что может быть лучше сложившейся ситуации, когда человек является свободным агентом, ни с кем не связан обязательствами. Таких хватают, чуть ли не с дворового футбола! А здесь…

Думается не будет особым секретом, что проблемы Дзюбы с трудоустройством сейчас, это своеобразная «ответка» за его отношения с самыми разными людьми.

Называя вещи своими именами, он испортил их. Причем это касается практически всех: тренеров, журналистов, болельщиков и агентов. Человек, лидер по натуре, но если верить его высказываниям, окружают форварда либо бездари, либо непорядочные люди, либо, как минимум, непрофессионалы. Весь мир должен крутиться вокруг него. Кроме того, у человека, несмотря на несомненную харизму, волевые качества, лидерские качества и амбиции, какое- то чувство детской обиды.

Так, когда в одном из матчей национальной сборной его освистала группа болельщиков (как говорят «Спартака»)и проскандировала обидные «кричалки», он демонстративно отписался от аккаунта…национальной команды.

А затем были массовые задержания болельщиков «Спартака» в Питере ( и не только на стадионе). И между этими событиями многие увидели связь.

Всем памятны его «тренеришка» в адрес испанского тренера Унаи Эмери, который одно время работал в «Спартаке» (затем взял четыре Лиги Европы и «шумел» в Лиге чемпионов), у него слабым был, во время работы в Питере, итальянец Роберто Манчини, победивший на Евро-2020 с национальной сборной.

Мутные истории с кражей денег в раздевалке «Спартака». Конфликты с Карпиным, в результате которых он оказался вне сборной, во второй части цикла отбора к ЧМ-2022 года. И даже с наставником «Зенита» Семаком, с которым, чтобы испортить отношения, нужно очень сильно постараться.

В результате Семак доказал, что не страдает «дзюбозависимостью» и перестроил игру команды, показав, что может обходиться без него. По существу нормальные отношения у Дзюбы были с предпоследним тренером национальной команды Станиславом Черчесовым и ранее в Сибири более-менее с Валерием Непомнящим.

И, наконец, сейчас он оказался один ещё и потому, что на протяжении своего пика славы (примерно последние года три-четыре) он публично даже не критиковал, а унижал агентов, которые не смогли «достойно» воплотить ему «европейскую мечту».

Так, например, хороший шанс уехать в Европу у Дзюбы был после домашнего ЧМ-2018, где он был в числе лидеров и помог сборной России добраться до четвертьфинала.