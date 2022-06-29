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2 часа назад

"Бавария" отказалась продавать "Барселоне" нападающего Левандовского за 40 млн евро

Газета.Ruиещё 5

«Барселона» сделала еще одно предложение мюнхенской «Баварии» по форварду сборной Польши Роберту Левандовскому, сообщает Bild.

«Бавария» отказалась продавать «Барселоне» Левандовского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям источника, теперь «Барселона» сделала предложение в размере 40 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что клуб из Мюнхена готов рассмотреть предложения только от 50 миллионов.

Ранее каталонский клуб уже направлял немецкой команде предложение в размере 35 миллионов евро плюс бонусы, однако мюнхенцы не согласились на это. Они хотят продать Левандовского за 40 миллионов чистыми.

Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, однако неспособность испанского клуба выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что польский форвард в итоге перейдет в «Пари Сен-Жермен».

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Ранее бывший футболист и главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выбрал идеальный состав команды среди всех, кто выступал за каталонцев в истории.

Футбол,Роберт Левандовский,Рональд Куман,
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